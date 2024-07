Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Virginie Florin, auteure du livre « 50 ans et la vie est belle ! »aux éditions Larousse. Et si 50 ans était un âge de libération et de renaissance pour les femmes ? Et si l’injonction à rester jeune, focalisée sur son apparence n’avait pas d’importance ? Virginie casse les codes et fait voler en éclats les clichés sur son âge tout en donner des conseils pour vivre au mieux son âge, en prenant soin de son sommeil, son alimentation et sa pratique sportive. Après avoir créé son compte Instagram a_ton_age_quand_meme dans lequel elle livre des conseils pour devenir une femme épanouie même après la ménopause.