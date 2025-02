Conférence

Rester en forme, entretenir sa santé, découvrir de nouvelles activités physiques et sportives… La vie des séniors est en réalité très active ! A l’heure où l’on vit de plus en plus tard, l’activité physique n’est-elle pas un moyen de garder une forme de jeunesse et ainsi prolonger son espérance de vie ? Mais au fait, qu’entend-on par sénior et quels sont les bienfaits du sport sur la santé et en particulier chez les séniors ? En quoi l’activité physique et le sport agissent-ils sur le ralentissement du vieillissement ? Quels sports sont recommandés ou à éviter ou encore, quelles activités physiques pour quels maux ? Sports, séniors et nouvelles technologies : quelles sont les nouvelles pratiques ?