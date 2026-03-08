Article

Les besoins en protéines évoluent avec l’âge, il est donc important de choisir les bonnes sources pour maintenir une bonne santé. En vieillissant, les muscles ont tendance à perdre de la masse musculaire, ce qui peut être préjudiciable pour la santé globale.

Pour contrer ce phénomène, il est recommandé de privilégier les protéines maigres comme le poulet, la dinde, le poisson, les œufs et les produits laitiers faibles en matières grasses. Ces sources de protéines aident à maintenir et à renforcer la masse musculaire, ce qui est essentiel pour rester actif et autonome au fil des années.



En plus des protéines animales, il est également important d’inclure des protéines végétales dans son alimentation en vieillissant.

Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et les haricots sont d’excellentes sources de protéines végétales, riches en fibres et en nutriments essentiels. Elles contribuent à la santé cardiovasculaire, à la gestion du poids et à la prévention de certaines maladies liées à l’âge.

Les fruits à coque, les graines et les céréales complètes sont également des options intéressantes pour compléter son apport en protéines tout en bénéficiant d’autres nutriments bénéfiques pour la santé.



En vieillissant, il est crucial de varier son alimentation pour garantir un apport équilibré en protéines et en autres nutriments essentiels. Les compléments protéinés peuvent être envisagés en cas de difficultés à atteindre les besoins en protéines recommandés, mais il est préférable de privilégier une alimentation diversifiée et équilibrée.

En consultant un nutritionniste ou un professionnel de la santé, il est possible de mettre en place un plan alimentaire adapté aux besoins spécifiques liés à l’âge, tout en veillant à maintenir une bonne santé musculaire, osseuse et globale pour profiter pleinement de la vieillesse.