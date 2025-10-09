Exhiber un corps parfait… à tout prix ? Un nombre grandissant de sportives, les « fit girls », se saisissent des réseaux sociaux pour asseoir leur notoriété auprès de jeunes adolescentes désireuses de sculpter leur corps. Espérant par la même occasion attirer l’attention des grandes marques. Pour cela, ces influenceuses 2.0 n’hésitent pas à relever des défis sportifs extrêmes ou à adopter des régimes alimentaires draconiens, tout en prodiguant des conseils à leur communauté. « Pour moi, le plus important, c’est de motiver les gens ; des petits messages pour les motiver dans leur vie personnelle, sportive, mais aussi professionnelle », explique Marine Leleu.
#sissymua #fitness #youtuber