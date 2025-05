Documentaire

Écologiques, économiques et sans risque pour l’enfant, les couches lavables peuvent aussi grandement alléger votre budget. Les couches lavables sont obligatoirement conçues autour de deux éléments : une partie absorbante qui peut être en coton, en micro fibre, en polyester, en chanvre ou en bambou qu’on l’appelle également insert ou lange et une partie imperméable qui se place dessus pour éviter les fuites. Elle peut être conçue en laine, polaire traité ou tissu enduit de polyuréthane. Elle se nomme également couche ou culotte. Vous pouvez éventuellement rajouter un petit voile biodégradable ou lavable et une petite partie absorbante supplémentaire que l’on appelle doublure ou booster. Laest de plus en plus adoptée par les parents soucieux du bien-être de l’enfant mais aussi de l’environnement.