Conférence

Un des moments les plus attendus par les parents est le jour où leur bébé fait ses premiers pas…peu sont conscients de l’intérêt que représentent toutes les étapes qui conduisent le bébé vers la marche.Michèle Forestier, kinésithérapeute, a observé et accompagné des bébés pendant de nombreuses années. Elle a pu constater l’importance de l’environnement (humain et matériel) sur l’installation de la motricité. Elle apporte des conseils très concrets aux parents et au personnel de la petite enfance à travers des conférences illustrées par de nombreuses photos et vidéos : comment s’installent les étapes, que faire pour accompagner au mieux le bébé, quelles sont les erreurs à éviter, le quatre pattes est-il important, que faire lorsqu’ils sont « en retard », sont bloqués assis, se déplacent sur les fesses…