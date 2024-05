Documentaire



https://www.arte.tv/fr/videos/115519-001-A/a-quoi-ressemble-une-vie-de-plante/

Nos plantes poussent-elles plus vite si nous leur parlons ? Seraient-elles susceptibles de s’ennuyer ou de prendre des décisions ? Pour la plupart des scientifiques qui les observent, il est clair que les plantes perçoivent leur environnement et qu’elles s’y adaptent – pas consciemment, mais en réagissant à des stimuli extérieurs. Le monde végétal est plus complexe que nous ne le pensions !