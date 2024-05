Documentaire

Dans le paysage infiniment varié des fromages français, le Rocamadour se distingue par sa singularité et sa délicatesse. Ce fromage de chèvre à pâte molle et à croûte naturelle incarne parfaitement l’essence du terroir de la région du Quercy, en France.

Originaire de la vallée de la Dordogne, dans le département du Lot, le Rocamadour tire son nom de la ville médiévale éponyme perchée sur une falaise surplombant la rivière. Sa tradition fromagère remonte à des siècles, perpétuée par les fermiers locaux qui ont su préserver les méthodes artisanales de fabrication.

Ce fromage, reconnaissable à sa forme cylindrique et à sa taille réduite, possède une saveur subtile et crémeuse qui évoque les riches pâturages et les herbes sauvages de la région. Sa texture fondante en bouche et son goût équilibré en font un choix prisé des amateurs de fromages du monde entier.

Fabriqué à partir de lait de chèvre cru ou pasteurisé, le processus de production du Rocamadour est minutieusement réglementé pour garantir sa qualité et son authenticité. Après avoir été moulé à la main, chaque fromage est affiné pendant quelques semaines dans des caves fraîches et humides, où il développe ses arômes caractéristiques.

Apprécié tant en apéritif qu’en dessert, le Rocamadour s’accommode parfaitement avec une multitude d’accompagnements, tels que les noix, les fruits frais ou les confitures artisanales. Sa polyvalence culinaire en fait un incontournable des tables françaises et un symbole de convivialité et de partage.

En plus de sa renommée gastronomique, le Rocamadour joue un rôle économique et culturel essentiel dans sa région d’origine. En tant que produit emblématique du terroir quercynois, il participe au dynamisme des exploitations agricoles locales et contribue à la préservation des savoir-faire traditionnels.

Un documentaire Un documentaire réalisé par Patrick Carrier et Clément Melane.