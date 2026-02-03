La chicorée est en train de faire un retour en force en pâtisserie et en cuisine, devenant une tendance alimentaire en France. Elle est utilisée pour remplacer le café et s’intègre également dans des plats salés. La chicorée est typiquement française, cultivée principalement dans le nord-pas-de-calais. Certains producteurs la cultivent même sous terre. La chicorée est transformée en divers produits, notamment des boissons, et est moins calorique que le caramel ou le chocolat. Les chefs l’utilisent pour préparer des sauces et des condiments originaux. La chicorée est appréciée pour ses vertus santé et sa richesse en fibres.