Documentaire



Il était une fois un village de 2500 habitants perché au-dessus du Rhône en plein cœur de la Provence. Un village semblable à beaucoup d’autres pas spécialement joli avec un château en ruine et des vignes tout autour. Un village sans cachet particulier et pourtant célèbre dans le monde entier : Châteauneuf-du-Pape. De Shanghai à New York de Londres à Copenhague en passant par Paris Hong Kong ou Las Vegas les vins de Châteauneuf-du-Pape sont présents sur les cartes des plus grands restaurants dans les hôtels les plus luxueux chez les cavistes les plus renommés. Comment ce petit village de la vallée du Rhône en est-il arrivé là ? Son terroir ses vignerons sont ils meilleurs que ses voisins immédiats ? Les Papes ont-ils quelque chose à voir avec cette réussite exceptionnelle ?