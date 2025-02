Article

Une étude récente a identifié les principales tendances qui transformeront le secteur de la restauration en 2025. L’étude met en évidence comment la personnalisation, le bien-être et la durabilité deviendront les piliers de l’expérience culinaire, avec un accent fort sur les connexions humaines et l’innovation.

Avec des produits allant des superaliments aux graines de cannabis et même aux huiles de CBD, il y a des nouveautés pour tous les gouts !

Restauration inclusive et modulable

La possibilité de vivre l’expérience du restaurant selon ses besoins sera centrale. Les consommateurs recherchent des espaces qui peuvent à la fois répondre à la socialisation et au besoin de passer du temps seul.

On trouve des exemples innovants qui valorisent les repas en solo pour favoriser une expérience intime. Mais, aussi, des restaurants qui accueillent les animaux de compagnie avec un menu dédié ; et même des options avec une librairie gastronomique qui enrichit l’expérience culinaire.

Restauration holistique : le bien-être au centre

Dans un monde de plus en plus frénétique, les consommateurs recherchent des moments de détente alliant design, lumière et son, conçus pour favoriser le bien-être. Les menus comprennent des ingrédients naturels et sains, favorisant une vision holistique de l’expérience du restaurant.

On trouve aujourd’hui des restaurants où nutritionnistes et chefs collaborent pour créer des menus anti-âge ; ou même des endroits qui proposent des plats inspirés de la cuisine ayurvédique ou qui mettent l’accent sur la cuisine durable et évolutive.

Tradition et authenticité revisitées

La durabilité et la simplicité sont de retour à l’honneur, avec un accent particulier sur les ingrédients locaux et de saison. Le restaurant met l’accent sur le respect de l’environnement et le soutien aux économies locales.

Il est maintenant facile de trouver un restaurant qui promeut une cuisine à zéro kilomètre et qui utilise uniquement des ingrédients biologiques et de saison. Ou pourquoi pas un établissement qui propose des menus de dégustation de viande végétaliens, végétariens et biologiques.

Restauration rapide et flexible

Les consommateurs modernes veulent des expériences rapides, mais satisfaisantes. La restauration s’adapte avec une street food gourmande, des menus dégustation rapides et des formats innovants.

Innovations technologiques dans la restauration

2025 verra un boom des solutions technologiques pour améliorer l’expérience client et l’efficacité opérationnelle des restaurants :

Partage de factures simplifié avec de nouveaux outils.

Prévisions de fréquentation alimentées par l’intelligence artificielle, qui analyse des facteurs tels que la météo et les événements locaux.

Paiements anticipés, pour une expérience plus fluide.

Personnalisation de l’expérience, avec des menus et des environnements adaptés aux préférences du client.

Gestion intelligente des stocks, réduisant les déchets jusqu’à 20 %.

L’impression 3D en cuisine, pour des plats innovants et durables.

Tarification dynamique, qui varie en fonction de la demande.

Automatisation des processus, avec des robots qui accélèrent la préparation des plats.

Les ingrédients du futur

En 2025, la cuisine s’orientera vers des ingrédients innovants et durables, abandonnant ceux considérés comme non éthiques ou surexposés.

Ingrédients de culture :

Des superaliments comme le moringa et les champignons crinière de lion.

Boissons naturelles telles que le cidre et les boissons gazeuses.

Techniques de fermentation et saveurs distinctives telles que les vinaigres fumés.

Poissons durables et plats inspirés des racines de la tradition.

Ingrédients en déclin :

Produits non éthiques, tels que ceux résultant d’une pêche inconsidérée.

Les aliments surexposés comme l’avocat et l’açai.

Les boissons alcoolisées traditionnelles remplacées par des alternatives légères ou sans alcool.

Des menus trop complexes, qui ne satisfont plus les consommateurs.

Une restauration de plus en plus avancée

Les tendances de 2025 dessinent un avenir de la restauration où technologie, durabilité et authenticité s’entremêlent pour répondre aux attentes de consommateurs de plus en plus attentifs et conscients. L’expérience culinaire devient un voyage personnalisé, capable de célébrer le goût, le bien-être et la connexion avec les personnes et l’environnement.

Le cannabis et le CBD dans l’assiette !

La tendance s’est répandue en Europe et désormais le monde entier consomme du cannabis dans ses aliments.

La communauté CBD n’est pas en reste. Elle propose non seulement d’ajouter du CBD comme celui de JustBob.fr dans ses recettes, mais aussi de consommer des produits comestibles à base de CBD (chocolat, bonbons, miel, thé, café…).