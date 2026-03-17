L’entomophagie est la consommation d’insectes. Ce terme est plus couramment appliqué à l’être humain. En ce qui concerne l’humanité, de nombreux peuples consomment des insectes, parfois recherchés comme des friandises. On a recensé plus de 1 900 espèces appartenant à 628 genres et 112 familles consommés par 3 000 ethnies différentes1 et faisant partie de la consommation alimentaire régulière d’au moins 2 milliards de personnes, mais ce nombre constitue une limite basse : un biais culturel concernant l’entomophagie pourrait ne pas motiver à chercher une identification précise des espèces consommées. L’homme ingurgite à son insu 500 grammes d’insectes en moyenne par an, dissimulés dans les fruits, les confitures ou le pain.