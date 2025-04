Documentaire

Les Français sont exhortés à consommer plus de fruits et légumes, et pour cela rien de tel que préparer un bon petit plat maison. Mais voilà, cuisiner peut s’avérer une corvée pour beaucoup d’entre nous et le robot culinaire multifonctions s’est peu à peu imposé dans nos foyers. La preuve : plus d’un Français sur deux en possède un et un appareil, le Thermomix, est vendu toutes les 38 secondes dans le monde ! Mais face au pionnier des robots, le Monsieur Cuisine de Lidl, vendu 3 fois moins cher, a conquis les consommateurs. C’est le robot « pouvoir d’achat » du marché ! Alors, 359 € contre 1269 €, la différence de prix est-elle justifiée ? Comment ce robot à prix cassé a réussi à s’imposer face au Thermomix ?