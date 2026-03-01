Aujourd’hui, la crêpe fait sa révolution et devient de plus en plus gourmande. Chaque année en Bretagne, un concours récompense même la meilleure crêpe !
Un documentaire de Michael Beurdouche
Simples rondelles de pomme de terre plongées dans la friture, les chips sont grasses et salées. Une association addictive....
Choisir une huile végétale ne se résume pas à attraper la première bouteille en promotion dans le rayon de...
Les pâtes font partie de ces aliments universels qui rassemblent les familles, traversent les cultures et s’invitent sur toutes...
La cuisine est bien plus qu’une simple pièce dédiée à la préparation des repas ; elle est le cœur...
Pour retrouver la forme et la ligne, tout le monde le sait : mieux vaut éviter le steak frite...
Des coteaux couverts de vignes aux villages au charme authentique, en passant par des savoir-faire transmis de génération en...
Le paradis des souris, c’est ici ! Un documentaire de Patrick Carrier, Clément Melane
Pendant un an, quatre jeunes producteurs (huitres, foie gras, vin et chocolat) qui se battent pour faire des produits...
Si le fromage est si bon sur l’Île de Beauté, c’est parce que là-bas les bêtes sont dehors toute...
Pour les amateurs de vin, il n’y a rien de plus excitant que de découvrir et de déguster un...
Les français doivent étendre leur frontière pour sauver leurs fromages qui puent
La sémillante chef autrichienne reprend la route et met le cap sur l’Orient, pour mettre en lumière les différences...
Jadis, nos baguettes croustillantes, nos viennoiseries dorées et nos pâtisseries délicates étaient le joyau de ces établissements, façonnés avec...
Au Réveillon de Noël polonais: douze plats sans viande, mais avec poisson. Le lendemain, menu festif à l’oie!
C’est une nouvelle tendance qui pourrait bien révolutionner nos habitudes alimentaires. Car la France propose aujourd’hui, elle aussi, des...
Les « diners » américains sont à la mode. Trois franchises se battent aujourd’hui sur le marché des restaurants à thème...
Allons-nous continuer à de la viande manger en grande quantité comme nos parents ? Ne faut-il pas en consommer...
Le vin fascine et attire de plus en plus de passionnés : enquête au coeur d’un fleuron de la...
Riche en vitamines, la figue, appréciée pour ses vertus médicinales, est depuis l’Antiquité un aliment de base dans les...
Très pratique, la boite de conserve a malgré tout mauvaise réputation. Mais si tout n’était pas si mauvais dans...
