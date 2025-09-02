Infographie | 4 infos insolites sur le roquefort

Infographie

Quand on évoque le roquefort, on pense immédiatement à son goût puissant, à ses veines bleutées caractéristiques et à son statut de roi des fromages bleus. Mais derrière sa réputation gastronomique se cachent des histoires étonnantes, des légendes anciennes et même des découvertes scientifiques.

Voici quatre faits insolites mais bien réels qui donnent encore plus de saveur à ce fromage emblématique.

Le roquefort, premier fromage officiellement protégé

Bien avant que les appellations d’origine contrôlée ne voient le jour, le roquefort bénéficiait déjà d’une protection royale.

En 1411, le roi Charles VI octroie aux habitants de Roquefort-sur-Soulzon l’exclusivité de l’affinage dans leurs caves naturelles. Cette décision n’est pas anodine : elle reconnaît l’importance unique de ces grottes, où l’humidité et la température stables permettent au fromage de développer son caractère inimitable.

Plus de six siècles plus tard, cet héritage perdure et confère au roquefort une place à part dans le patrimoine culinaire français.

Une légende romantique derrière sa découverte

Si les historiens se disputent parfois sur l’origine exacte du roquefort, la légende populaire, elle, est restée vivace. On raconte qu’un jeune berger, parti à la poursuite d’une bergère, abandonna dans une grotte son repas composé de pain et de fromage frais de brebis.

En revenant plusieurs semaines plus tard, il découvrit que la moisissure avait transformé son fromage en une pâte marbrée de bleu, au parfum puissant et à la saveur inédite. C’est ainsi que, par hasard et par amour, serait né l’un des fromages les plus célèbres au monde.

Le rôle étonnant du pain moisi

Bien avant les méthodes modernes d’ensemencement, les producteurs de roquefort utilisaient une technique pour le moins surprenante.

Ils laissaient volontairement des pains de seigle moisir, puis les réduisaient en poudre afin d’introduire le fameux champignon Penicillium roqueforti dans les fromages en cours d’affinage. Cette pratique, qui peut sembler étrange aujourd’hui, était essentielle pour obtenir ces veines bleues caractéristiques et assurer au roquefort son goût si particulier.

Sans ce pain moisi, impossible de reconnaître le fromage tel qu’on le connaît.

Un fromage aux propriétés biologiques surprenantes

Si le roquefort ne contient pas de pénicilline, contrairement à ce que certains croient, il renferme néanmoins des composés aux effets intéressants.

Des études scientifiques ont mis en évidence des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes liées aux protéines et métabolites présents dans ce fromage. Cela n’en fait pas un médicament, mais cela explique pourquoi, au fil du temps, il a parfois été perçu comme un aliment « protecteur » dans certaines traditions.

C’est une preuve supplémentaire que ce fromage cache bien plus que des saveurs puissantes : il est aussi un concentré de curiosités biologiques.