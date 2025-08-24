Infographie | 4 infos insolites sur le fromage

Infographie

Le fromage fait partie de notre quotidien culinaire depuis des siècles, mais derrière ce produit que l’on consomme souvent avec du pain ou un verre de vin se cachent des histoires étonnantes. Certaines vont à l’encontre de ce que l’on croit savoir, d’autres révèlent des secrets que l’on ne soupçonnerait jamais.

Découvrons ensemble quatre anecdotes insolites mais bel et bien vérifiées autour du fromage.

Les souris n’aiment pas vraiment le fromage

Contrairement aux clichés véhiculés par les dessins animés et la culture populaire, les souris ne raffolent pas du fromage.

Elles sont en réalité beaucoup plus attirées par les aliments sucrés comme les céréales, le chocolat ou les fruits. Certains fromages à l’odeur particulièrement forte peuvent même les repousser.

Cette révélation étonne souvent, car l’image du piège à souris avec son petit morceau de fromage est profondément ancrée dans notre imaginaire collectif. Pourtant, si l’on veut réellement appâter un rongeur, mieux vaut utiliser du beurre de cacahuète ou un peu de pain sucré.

Le fromage le plus cher du monde est serbe

Dans la réserve naturelle de Zasavica, en Serbie, on produit un fromage unique au monde : le pule. Sa particularité est d’être fabriqué principalement à partir de lait d’ânesse, auquel est ajouté du lait de chèvre.

Pour obtenir un seul kilo de ce fromage rare, il faut environ vingt-cinq litres de lait, ce qui explique en partie son prix exorbitant. Le pule peut se vendre jusqu’à plus de mille euros le kilo, ce qui en fait le fromage le plus cher au monde.

Cette rareté attire les collectionneurs de saveurs et les curieux prêts à payer le prix fort pour goûter une spécialité aussi singulière.

Quand SpaceX a envoyé du fromage dans l’espace

En décembre 2010, la société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a marqué les esprits avec un vol test de sa capsule Dragon. Mais ce que peu de gens savent, c’est qu’un passager très particulier se trouvait à bord : une roue de fromage.

Ce n’était pas une cargaison destinée aux astronautes, mais un clin d’œil humoristique inspiré d’un sketch culte des Monty Python. Ce « cargaison secrète » a transformé l’événement en une anecdote savoureuse, prouvant que même dans le domaine très sérieux de l’aérospatial, une touche d’humour peut trouver sa place.

Une bactérie commune entre les pieds et le fromage

Si certains fromages à croûte lavée comme l’Époisses, le Munster ou le Limburger dégagent une odeur très forte, c’est à cause d’une bactérie bien particulière : Brevibacterium linens.

Fait surprenant, cette même bactérie vit aussi naturellement sur la peau humaine, notamment au niveau des pieds. C’est elle qui est en partie responsable de l’odeur que l’on associe aux chaussettes ou à la transpiration.

Voilà pourquoi l’odeur de certains fromages peut rappeler celle des pieds. Ce rapprochement peut prêter à sourire, mais il témoigne du rôle central des micro-organismes dans la richesse des saveurs et des arômes.