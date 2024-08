Documentaire



Dans la région bordelaise, des domaines prestigieux comme Cheval Blanc et Margaux produisent des vins exceptionnels, connus pour leur rareté et leur excellence. Dirigés par des figures emblématiques telles que Bernard Arnault, ces châteaux conjuguent tradition et innovation pour élaborer des vins commercialisés jusqu’à 750 € la bouteille. Les visites guidées dévoilent les secrets de ces crus d’exception et offrent une expérience de dégustation inoubliable.