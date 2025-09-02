Johanna Dayer apprécie le vin depuis toujours. Elle a effectué son premier stage pour découvrir l’oenologie en 2009 chez Antinori, en Italie. La vinification se révèle comme passion. Durant son Bachelor à l’Ecole Hôtelière de Lausanne, elle poursuit son apprentissage à Bordeaux. Puis, en parallèle de ses études pour le fameux titre de Master of Wine, elle devient associée et directrice marketing du Clos de Tsampéhro où elle s’implique également dans les activités vitivinicoles.