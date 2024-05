Documentaire



Entre le saucisson et les Français, c’est une belle et longue histoire d’amour ! On le trouve aujourd’hui décliné sous toutes les formes et pour tous les goûts : mini pour les enfants, aux noisettes, et même light… Comment sont conçues toutes ces variétés ? Comment se fabriquent les saucissons de différentes qualités ? Comment reconnaître un bon produit ?