Conférence



Dans le cadre de ses Grandes Rencontres, l’ITHQ a offert à ses étudiants ainsi qu’au grand public, une conférence-démonstration du chef Pierre Gagnaire, trois étoiles au Guide Michelin, et du physico-chimiste Hervé This, père de la gastronomie moléculaire, deux personnalités aussi diamétralement opposées que complémentaires. Résultats : pendant deux heures de génie créatif et ludique, l’un des plus grands chefs de l’heure s’est exprimé à travers les interrogations d’un homme de science fou de cuisine, avec humour et pédagogie.