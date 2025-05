Documentaire

Généralement, les produits que nous consommons viennent de loin et sont passés par une multitude d’intermédiaires qui s’occupent chacun d’une ou de plusieurs étapes de production ou de commercialisation. Les circuits courts permettent de réduire le nombre d’intermédiaires et la distance qui séparent le producteur du consommateur. Ils diminuent donc la pollution liée au transport des produits et donnent aux consommateurs plus de visibilité sur les modes de production utilisés, ce qui incite les producteurs à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement et de la santé, en limitant l’usage de produits polluants par exemple. Ainsi, les circuits courts constituent une réelle opportunité de développement durable pour l’économie locale.