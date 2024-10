Documentaire



Les géants de l’alimentaire influencent les décisions de santé publique en exerçant un lobbying puissant auprès des régulateurs et des institutions politiques. Ils financent des études scientifiques biaisées, participent à la rédaction de normes, et utilisent leur poids économique pour modeler les recommandations de santé. En parallèle, ils emploient des additifs et des techniques de transformation, comme le nitrate dans le jambon, pour améliorer l’apparence et la conservation de leurs produits, les rendant plus attrayants pour les consommateurs, malgré les risques avérés pour la santé. Ces manœuvres compromettent la transparence et la sécurité alimentaire, au détriment des consommateurs.

Réalisateur : Sandrine Rigaud

Date : 2016