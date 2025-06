Documentaire

Piments, jambons et vins robustes: c’est l’Espagne, dans toute sa spendeur. C’est que la Rioja est l’appellation la plus ancienne du pays. La plus connue aussi. Les vins qu’on y produit ont le goût de cette plaine entourée de montagnes qui filtrent les vents de l’Océan. Elle a une rivière, l’Ebre, pour trait d’union. Elle a, en fait trois visages et dialogue entre Castille, Navare et Pays Basque. Ici, rien ne bouge. Le temps n’a pas de prise sur les génération qui se succèdent. Il se contente de donner vie à des vins qui dorment dans des barriques et dans des bouteilles empilées par millions. La maison Lopez de Heredia a la gravité d’un temple. Un temple où rôdent le souvenirs d’ancêtres illustres qui ont porté vers les sommets le vin de la Rioja. A l’autre bout de la Rioja, en Rioja Alavesa c’est-à-dire basque, on trouve encore, en marge des coopératives et des grandes maisons, quelques vignerons qui élaborent eux-mêmes, de A à Z, leur vin à l’ancienne, selon des techniques ancestrales. Très artisanale, cette façon d’élaborer un vin nous renvoie aux origines populaires du vin dans cette région. Un vin de “ cosechero ”, comme on désigne ici les vignerons indépendants, qui ne doit pas être loin de celui qui a fait la réputation de la Rioja dès le Moyen Age.