Documentaire

La Toscane, ses villes d’art et ses paysages si typiques, douces collines coiffées de villages fortifiés. Rome, capitale à bien des titres. Les Marches entre mer et vertes collines : lieux magiques où règnent en beauté la culture et la nature, mais aussi terroirs dans lesquels la tradition du vin se confond avec l’histoire. Lieux de rencontre, mélange des civilisations qui firent l’Europe … les Etrusques, les Romains, la Renaissance et puis…la mer et le soleil. Nous allons voyager au centre de l’Italie, entre Adriatique et Méditerranée, dans la patrie des Médicis. Berceau de la Renaissance des arts et aujourd’hui au cœur de la nouvelle viticulture.