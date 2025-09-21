Documentaire

En France, le Nutella est un phénomène. Nous sommes le premier marché mondial de cette célèbre pâte à tartiner.

Nous avalons 100 millions de pots chaque année, trois familles françaises sur quatre en ont dans leurs placards.

Il y a deux ans les pots de la marque Ferrero avaient même déclenché l’émeute lors d’une opération de promotion chez Intermarché. Un certain nombre d’entre nous est accro à son goût et pourtant quel désastre !

Sur le plan nutritif c’est même une aberration. Le Nutella est constitué pour moitié de sucre ! Et les 20% d’huile de palme qu’il contient seraient mauvais pour notre système cardio-vasculaire. Et ne parlons pas des conséquences environnementales de ce produit star.

L’huile de palme provoque la déforestation notamment en Malaisie et en Indonésie même si Ferrero fait des efforts pour vérifier sa traçabilité comme l’a souligné l’association WWF.

Mais la pâte à tartiner si prisée par les enfants serait aussi à l’origine de l’exploitation de mineures.

En Turquie, des enfants de migrants syriens ou kurdes seraient employés pour la récolte des noisettes utilisées par la marque italienne. Il serait donc temps de consommer des pâtes à tartiner alternatives pas tellement plus chères mais plus responsables. Reste à convaincre les enfants…

Une enquête de Ludivine Favrel