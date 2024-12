Les normes d’hygiène au sein de l’industrie agroalimentaire sont les fondamentaux qui garantissent la sécurité des consommateurs et la qualité des produits. Ces dispositions sont encadrées par des réglementations strictes, ainsi que des systèmes de management reconnus internationalement. Nous vous présentons les plus en vogue ainsi que les diverses implications.

Les principales normes d’hygiène



Dans l’industrie agroalimentaire, la mise en place de normes d’hygiène rigoureuses est un impératif pour garantir la sécurité des produits et protéger la santé des consommateurs. Dans le rang des plus indispensables, il y a la norme ISO 22000.

Elle fournit un cadre pour la gestion de la sécurité alimentaire, et est applicable à tous les maillons de la chaîne de production, de la récolte des matières premières à la distribution des produits finis. Cette norme met l’accent sur la prévention, l’identification, ainsi que la gestion des risques sanitaires tout au long du processus de fabrication.

Plus loin, nous avons l’approche HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). En effet, c’est une méthode qui repose sur sept principes capitaux :

l’analyse des dangers,

la détermination des points de contrôle critiques (PCC),

l’établissement de limites critiques pour chaque PCC,

la mise en place d’un système de surveillance,

l’établissement d’actions correctives,

la vérification de l’efficacité du système,

la documentation.

L’objectif est de contrôler tous les risques potentiels, qu’ils soient biologiques (micro-organismes pathogènes), chimiques (pesticides, métaux lourds), ou physiques (fragments de verre ou de métal). En appliquant ces principes de manière systématique, les industries agroalimentaires s’assurent que leurs produits sont sûrs à chaque étape de leur fabrication. Vous pouvez d’ailleurs garantir un excellent nettoyage industriel avec Recma.

L’ISO 22000 et le système HACCP sont complémentaires et, ensemble, ils garantissent une gestion proactive de la sécurité alimentaire. Cependant, ces normes ne se limitent pas à l’inspection des produits finis, mais englobent l’ensemble des processus de production.

Le Paquet Hygiène : réglementation européenne

Le Paquet Hygiène, mis en place par l’Union Européenne en 2006, constitue un pilier essentiel de la législation européenne en matière d’hygiène des aliments. Composé de plusieurs règlements, il établit les principes de base que doivent suivre tous les acteurs du secteur agroalimentaire. Son objectif est de garantir la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans toute la chaîne de production, de transformation et de distribution.

Le règlement (CE) n° 852/2004, qui fait partie de ce Paquet, impose des exigences claires et strictes concernant l’hygiène des aliments. Il s’applique à toutes les entreprises de l’agroalimentaire, des producteurs agricoles aux transformateurs et distributeurs. Le règlement exige que chaque établissement soit conçu, équipé et maintenu de manière à éviter toute contamination des produits alimentaires. Cela implique des exigences sur l’agencement des locaux, le matériel utilisé, la gestion des déchets, ainsi que la formation du personnel. Pour en savoir plus, allez sur cette page.

En parallèle, les règlements 853/2004 et 854/2004 abordent des spécificités concernant la sécurité sanitaire de certains types de produits alimentaires, tels que la viande, le poisson et les produits laitiers, en établissant des critères sanitaires stricts.

Le Paquet Hygiène a ainsi une portée internationale et son application dans tous les États membres de l’UE a pour but d’uniformiser les pratiques hygiéniques dans toute l’Europe. Il promeut un environnement de confiance entre producteurs, distributeurs et consommateurs.

Les bonnes pratiques d’hygiène et les procédures



La mise en place de bonnes pratiques d’hygiène (BPH) et de procédures fondées sur les principes HACCP est un must si tant est que vous envisagiez réellement de mettre un point d’honneur sur la sécurité des aliments.

Les BPH prennent en compte des mesures telles que le nettoyage et la désinfection des équipements, le contrôle de la température, la gestion des déchets, sans oublier la formation du personnel. En ce qui concerne les procédures HACCP, elles permettent d’identifier les points critiques de contrôle et de mettre en place des mesures préventives en vue d’éviter la contamination des aliments.