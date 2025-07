Documentaire

Cinq siècles d’histoire, un prestige intact et une réouverture très attendue : la mythique Tour d’Argent dévoile ses coulisses. Restaurateur visionnaire, nouveau chef étoilé et brigade modernisée insufflent un souffle inédit à cet établissement unique. De la fabrication à l’aube des pains spéciaux à la cave vénérable abritant plus de 300 000 bouteilles, en passant par la découpe rituelle du canard laqué, chaque séquence révèle la subtile alchimie entre héritage et audace. Vous découvrirez comment l’épicerie fine et le service à domicile prolongent l’expérience “Tour d’Argent” au‑delà des murs de la place de la Cité : un luxe accessible, à la maison. Un reportage immersif sans fausse note, où chaque étape de la renaissance de ce lieu légendaire raconte la persévérance et le savoir‑faire français.