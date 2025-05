Documentaire

Son histoire remonte à plus de 8000 ans, ce n’est donc pas une simple mode comme le disent certains. Il s’agit d’un vin blanc vinifié comme du vin rouge et qui macère en grappes entières. Il se trouve désormais sur les tables des plus grands chefs. Lene provient pas du fruit du même nom mais de sa couleur orangée qui est obtenue suite à une macération entre le jus de raisin et la peau et les pépins, sur une période pouvant aller d’une journée à plusieurs mois.