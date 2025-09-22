La France est toujours sur le podium mondial des principaux producteurs de vin avec l’Espagne et l’Italie. Mais le restera-t-elle encore longtemps ? On peut se poser la question tant la consommation de vin ne cesse de reculer. C’est encore le cas cette année : – 7% par rapport à 2023 selon la société d’études NielsenIQ. Et les perspectives sont très inquiétantes pour la filière vin, parce que la désaffection vient des jeunes qui boudent littéralement le vin. L’écart de consommation entre générations est spectaculaire.