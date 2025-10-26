Selon une récente enquête menée par l’association Consommation, logement et cadre de vie, publiée en décembre 2009, 70% des élèves de primaire considèrent que les repas pris à la cantine sont bons. Ils ne sont plus que 52% à le penser dans le secondaire. A la cantine, le menu préféré des écoliers reste : quiche et pizza en entrée, frites pour l’accompagnement, et pâtisserie en dessert. Pour les petits comme pour les plus grands, rien ne vaut la cuisine familiale, plébiscitée par 96% des enfants du primaire et 70% des jeunes du secondaire. 90% des élèves du primaire et 70% du secondaire considèrent que la cantine est un lieu bruyant.
Réalisateur : Marie Guyot