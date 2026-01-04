Documentaire

On le sait peu mais la vigne est un excellent marqueur climatique, au même titre que la forêt, la banquise ou la couche d’ozone. Il est aujourd’hui admis par une grande majorité de scientifiques et d’observateurs que le réchauffement climatique est une réalité et que tout notre écosystème est en danger.

Au delà de l’effet de mode des causes environnementales et indépendamment de la médiatisation du sommet de Copenhague, ce film se penche sur un exemple concret d’incidences directes du changement climatique sur un produit de grande consommation : le vin.

Ce film analyse ainsi l’état de santé de l’industrie viticole et appréhende au travers de plusieurs pays producteurs de vins, les bouleversements économiques, sociaux et culturels, causés par ce réchauffement climatique global et irrémédiable, et tente de répondre à cette question qui pourrait ébranler nos habitudes : le vin que nous buvons aujourd’hui existera-t-il dans cinquante ans ?

Les effets du changement climatique se fait déjà ressentir dans de nombreux vignobles, les vendanges sont par exemple plus tôt et sont dès lors plus vulnérable au gel. Une menace pour les récoltes. Par ailleurs en plus de l’augmentation des température, le manque d’eau et les sécheresses pèsent également sur les viticultures.

Titre original – Coup de chaleur sur le vin

Un film de Eric Michaud

© 2010, Licensed by Lukarn