En France, cela coûte de plus en plus cher de se soigner. Les prix des médicaments augmentent et les médecins sont très nombreux à pratiquer les dépassements d’honoraires. Les Français ont ainsi dépensé plus de 230 milliards d’euros pour leur santé en 2011. Et ils sont de moins en moins bien remboursés par la sécurité sociale. Du coup, pour beaucoup, se trouver une bonne complémentaire santé est une préoccupation majeure. Comment les mutuelles fixent-elles leurs tarifs ? Est-il possible de payer moins cher ses frais de santé ? Et finalement, comment faut-il choisir sa mutuelle ?

Un documentaire d’Eric Declemy.