Documentaire

92 % des Français utilisent du shampoing au moins trois fois par semaine. Un produit qui peut parfois coûter cher. Et si on y ajoute un après shampoing, un masque ou encore un sérum, la facture cheveux peut vite grimper. Mais tous ces produits sont-ils utiles ? D’autant plus que l’utilisation des fers et lisseurs met à mal la masse capillaire et peut endommager la chevelure. Alors pour prendre soin de ses cheveux, pourquoi ne pas tester les alternatives reconnues qui existent comme le