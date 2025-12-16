Surnommée le « roi des fruits » dans de nombreuses cultures, la mangue n’est pas seulement un délice tropical...
L’hygiénisme est un concept qui promeut le maintien et la promotion de la santé en mettant l’accent sur des...
Avec le Dr Jean-Christophe Charrié, j’aborderai les thèmes suivants (extrait des questions) : – Qu’est-ce que l’hypertension ? A...
Il n’y a qu’un seul service d’urgences à Vichy… et il est au bord du burn out. Afflux massif...
Les témoignages de personnes ayant vécu la solitude expliquant leur dur combat face au quotidien. Même si parfois on...
Cette conférence vous permettra de vous familiariser avec nombre d’aspects de l’alimentation végétale. Les spécialistes de la Commission Nutrition-Santé...
Immersion dans le difficile quotidien des équipes de soignants du centre de traitement de la Croix-Rouge du virus Ebola...
La quête perpétuelle d’un sourire éclatant pousse de nombreuses personnes à se tourner vers des solutions naturelles et économiques....
Burgers à base de pois, faux poulet à base de soja, le nombre de succédanés de viande dans les...
L’éjaculation précoce est un problème fréquent qui touche de nombreux hommes à travers le monde. Elle peut avoir des...
Suite à un arrêt cardiaque dans l’immeuble, les voisins ont appelé le SAMU. Une fois sur place, chaque seconde...
La question de savoir si l’on peut consommer du fromage quand on a du cholestérol est une préoccupation courante,...
L’Utérus Artificiel nous plonge dans un monde où le temps passé par le bébé dans le ventre de sa...
Méthamphétamine, benzylpépirozine, méphdrone, kétamine sont les nouvelles drogues de synthèse venues concurrencer le marché des substances traditionnelles. Utilisateurs, revendeurs...
L’accident vasculaire cérébral est l’une des principales causes de mortalité en France, et la première cause de handicap acquis...
« La peur de vieillir » / Reportage sur la peur de vieillir dans la société contemporaine à travers le cas...
Alors que la consommation d’antidépresseurs chez les plus jeunes a augmenté de 62 % entre 2014 et 2021, quel...
\r\nL’intestin, cerveau des émotions : y a-t-il une relation entre les organes digestifs et l’humeur ? « Avoir une boule au...
Les professionnels de la santé tirent la sonnette d’alarme : durant les deux premières vagues de Covid-19, le dépistage...
Le safran, souvent appelé « or rouge », est une épice précieuse aux multiples vertus méconnues. Utilisé depuis l’Antiquité, il est...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site