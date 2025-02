Documentaire

Aux États-Unis, des centaines de poursuites s’abattent sur les compagnies pharmaceutiques qui fabriquent des opioïdes. On les accuse de publicité mensongère et d’être en grande partie responsables de l’épidémie qui décime les Américains. La principale entreprise visée est Purdue Pharma. Et elle est présente au Canada, le deuxième pays au monde en matière de consommation d’opioïdes sur ordonnance par habitant. L’émission Enquête a remonté le fil d’une des campagnes de promotion les plus réussies de l’industrie pharmaceutique et explore le rôle qu’a joué Purdue Pharma dans la crise des opioïdes au Canada. Documentaire réalisé par Johanne Bonneau & Chantal Lavigne