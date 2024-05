Podcast



L’automne arrive, et avec lui ses baisses de température, son raccourcissement d’ensoleillement, son satané changement d’heure… mais aussi ces “petits coups de mou”. Ce “on ne sait quoi” qui vous fait regretter de ne plus être en vacances, être moins productif, n’avoir plus envie de rien… Si tous ces symptômes vous correspondent, vous souffrez peut-être de dépression saisonnière ! Et vous n’êtes pas seul.e.s. Jusqu’à une personne sur 5 selon les pays vivrait la même chose.