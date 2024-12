Documentaire

Avoir un enfant hyperactif peut représenter un défi de taille, mais avec patience et compréhension, il est tout à fait possible de transformer cette situation en une aventure enrichissante pour toute la famille. L’hyperactivité, ou trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), se manifeste par une énergie débordante, une difficulté à se concentrer, et parfois une impulsivité difficile à canaliser. Ces caractéristiques peuvent devenir épuisantes pour les parents, mais elles cachent souvent un esprit curieux et une grande créativité.