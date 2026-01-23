Documentaire

Nous consommons souvent des édulcorants sans le savoir. Le sucre est très présent dans notre alimentation, à tel point qu’il est devenu depuis plusieurs années un véritable problème de santé publique. C’est la raison pour laquelle l’industrie s’est mise à développer des produits sans sucre, mais avec édulcorants. On en trouve partout, cachés là où on ne les attend pas. Ils sont tellement présents dans tellement de produits, qu’on s’est habitué à leur goût, et qu’on n’est plus capable de les distinguer mais ils ne reproduisent justement pas l’aspect et la consistance du sucre. Démonstration au cours d’une expérience réalisée par ABE avec des clients dans un supermarché.

L’utilisation de plus en plus massive des édulcorants pour remplacer le sucre dans l’alimentation a-t-elle un impact sur l’épidémie d’obésité et de diabète ? Eléments de réponse dans cette émission.