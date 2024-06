Podcast



Guila Clara Kessous reçoit dans Métamorphose Laurence Plumey, médecin nutritionniste et diététicienne. Qui n’a jamais rêvé de se réveiller chaque matin plein d’énergie et l’esprit clair, prêt à affronter la journée avec entrain ? Grâce à la NAPSO-thérapie, une approche combinant nutrition, activité physique et gestion du sommeil, Laurence Plumey nous redonne l’énergie de croire qu’être en forme physique et intellectuelle ne relève pas du miracle. Elle a pour cela créé sa propre école de nutrition à destination des professionnels, et écrit un ouvrage pour partager au plus grand nombre son approche originale : « NAPSO-thérapie : Nutrition – Activité Physique – SOmmeil.