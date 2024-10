Documentaire

Maigrir sans régime et sans effort grâce une injection par semaine, telle est la promesse de nouveaux traitements contre l’obésité. Développées initialement pour les diabétiques, ces substances actives diminuent l’appétit et augmentent la sensation de satiété. Or, ces traitements soumis à prescription sont onéreux et produisent souvent des effets indésirables.

Marie Friedrich bataille depuis plusieurs décennies contre le surpoids. Sport régulier, régimes à répétition, rien n’y fait. Cette mère de deux enfants n’arrive pas à perdre durablement du poids. Faisant fi des effets indésirables, tels que nausées, diarrhées, constipation, voire inflammation du pancréas, elle a décidé de suivre un traitement injectable sur prescription. Et les résultats sont là : en six mois, elle a perdu une vingtaine de kilos. Mais l’effet sera-t-il durable ? Nombre d’experts craignent qu’en l’absence de changements de comportement, le poids ne remonte en flèche après la fin des injections.

Ralf Maerker a lui aussi opté pour un traitement injectable contre l’obésité. Cet ancien professeur de sport reconnaît s’être laissé aller une fois à la retraite, jusqu’à atteindre 130 kilos. Cette prise de poids s’est accompagnée de problèmes de santé, notamment une arthrose sévère des genoux. Grâce à cette médication, Ralf perd actuellement environ un kilo par mois, ce qui le satisfait pleinement. Lui aussi mise sur un effet durable du traitement qui lui permettrait à terme de se passer des injections, aidé en cela par une activité physique régulière et une alimentation équilibrée. Car outre leurs effets indésirables, le coût de ces médicaments non pris en charge par l’assurance maladie est non négligeable. Ainsi, pour un dosage maximal, les patients doivent débourser chaque mois environ 300 €.

