Conférence



Troubles bipolaires, schizophrénie, syndrome d’Asperger : les maladies mentales sont nombreuses et diverses. Un Français sur cinq est atteint d’une maladie psychiatrique et pourtant ce sujet reste tabou. De nombreux projets de recherche ont pour but d’améliorer la compréhension de ces maladies et d’en faciliter la prévention et le traitement. Qui est concerné ? Quels sont les facteurs de risque ? Quelles avancées en matière de prises en charge médicale et personnelle ?