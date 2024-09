Conférence



Et si notre santé mentale était dans notre assiette ? Dans notre vie quotidienne, nous faisons le plus souvent attention à notre alimentation parce que nous nous soucions de notre santé physique – pour ne pas prendre de poids, éviter le diabète ou les maladies cardiovasculaires… Et c’est bien ! Mais ce n’est pas tout, car les nouvelles découvertes en neurosciences et en psychiatrie montrent que la dépression, l’anxiété, les troubles de la mémoire peuvent être en partie prévenus, voire soignés, par une alimentation appropriée.