Documentaire

David est un ancien sportif de haut-niveau, coureur automobile pendant dix ans. Mais la compétition lui a laissé des séquelles. Et pour se soigner, David ne jure que par deux choses : son kinésithérapeute, et surtout, ses ventouses. On les connait depuis l’Antiquité, et elles étaient utilisées par nos grands-mères pour soigner rhumes et bronchites. Et maintenant, elles reviennent à la mode, comme d’autres remèdes ancestraux qui représentent une alternative aux produits chimiques.

Un documentaire de Valentine Amado.