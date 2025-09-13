On a tous besoin de se sentir mieux en ce moment ! Sérotonine, dopamine, ocytocine, endorphine ; vous avez...
On dit du cheval qu’il est la plus noble conquête de l’homme. Mais s’il était bien plus que ça...
L’anémie est une condition médicale caractérisée par un manque de globules rouges sains ou d’hémoglobine suffisante dans le sang,...
Le chemsex, une pratique qui combine l’usage de drogues et des rapports sexuels, toucherait entre 100 000 et 200...
Grignoter entre les repas est une habitude courante qui peut nuire à notre santé et à notre bien-être. Que...
Comment les outils numériques perturbent nos relations sociales ? Est-ce qu’il faut supprimer tous nos objets connecté pour nous reconnecter...
Comment réguler ses émotions ? Quel impact ont les traumatismes du fœtus sur nos émotions d’au-jourd’hui ? Est-il possible...
Les voyages en avion sont une source de plaisir pour certains et une nécessité pour d’autres. Cependant, peu de...
Les dents sensibles peuvent transformer des plaisirs simples du quotidien, comme le fait de savourer une glace ou de...
Le microbiote intestinal, souvent appelé « deuxième cerveau », joue un rôle crucial dans notre bien-être général. Un microbiote équilibré est...
L’hygiénisme est un concept qui promeut le maintien et la promotion de la santé en mettant l’accent sur des...
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Sébastien Ravut, expert en innovations digitales, sociales et environnementales. Apprendre l’empathie digitale pour maintenir...
Pour permettre aux enfants porteurs de trisomie 21 d’être les plus autonomes possible et de bien communiquer, des prises...
Elles sont le miroir de la condition féminine. Les sages-femmes ont pris avec le temps une autonomie nouvelle. Naissances,...
Pas de ventre rond, pas de nausées, aucun signe de grossesse, mais un bébé qui grandit dans le ventre...
Leurs effets sont proches de ceux du cannabis, de la cocaïne ou des amphétamines, mais ils peuvent être commandés...
Points noirs, petits comédons ou même gros boutons rouges… le calvaire quotidien de 5 à 6 millions de personnes...
Le mal de dos est un problème courant qui affecte de nombreuses personnes à un moment donné de leur...
Ambiance pensante et conditions de travail difficile. Pour travailler en hôpital psy il faut garder son sang-froid en toute...
Les cheveux, tout comme la peau, nécessitent une attention particulière pour préserver leur santé, leur éclat et leur vitalité...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site