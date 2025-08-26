Ballonnements, coups de fatigue après les repas, envies de sucre incontrôlables ou teint brouillé ? Le vinaigre de cidre est un élixir naturel ancestral aux bienfaits méconnus pour la digestion, la glycémie, la peau et même les cheveux ! Dans cet épisode, découvrez comment ce remède simple et accessible peut devenir un véritable allié du quotidien : en boisson, en assaisonnement, ou en rituel bien-être.