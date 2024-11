Documentaire

Organe de l’appareil digestif, l’intestin joue un rôle essentiel dans notre organisme. Parmi les millions de personnes qui souffrent de ballonnements, de diarrhée ou de constipation, beaucoup n’osent pas évoquer ces problèmes intimes. Pourtant, des solutions existent.

Un intestin sain est essentiel au bien-être général. Il existe, en effet, un lien permanent entre l’intestin et le cerveau ; et Jana Müller le sait bien, elle qui a souffert pendant des années de troubles gastro-intestinaux. Cette ancienne policière a compris que l’alimentation n’était pas le seul facteur à influencer le système digestif. La jeune femme a donc mis au point un programme de coaching dédié à cette problématique. Parmi ses stagiaires, Lea, une éducatrice en arrêt maladie depuis près d’un an, est bien décidée à retrouver une vie normale.

Carina Speck souffre depuis 13 ans de diarrhées et de crampes abdominales. Malgré un diagnostic de colopathie fonctionnelle, cette gestionnaire de réseaux sociaux refuse de baisser les bras. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux osent en parler ouvertement en ligne. Sur les réseaux sociaux, Carina leur explique comment continuer de voyager et de pratiquer des activités de loisirs.

Localisé à la fois dans l’intestin grêle et le côlon, le microbiome intestinal abrite des micro-organismes. Un déséquilibre de cette flore intestinale peut entraîner divers problèmes de santé. Au centre hospitalier universitaire de Greifswald, dans le nord de l’Allemagne, le gastroentérologue Sebastian Zeißig traite de nombreux patients atteints de cancer colorectal. Des tests de dépistage sont proposés aux personnes de plus de 50 ans, plus susceptibles de développer cette pathologie. Mais aujourd’hui, ce type de cancer touche également une population plus jeune. Le professeur Zeißig est membre d’un groupe de chercheurs qui s’efforcent de comprendre comment l’alimentation et l’environnement impactent le microbiome, contribuant ainsi à l’apparition et à la progression du cancer du côlon.

Reportage (Allemagne, 2024, 30mn)

Disponible jusqu’au 30/10/2029