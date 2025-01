Podcast

Mathieu, 18 ans, a fait un burn-out à cause de son téléphone portable, devenu sa troisième main. Il a dû renoncer au smartphone qui prenait tant de place dans sa vie. D’hyper-connecté, il devient déconnecté : plus de réseaux sociaux, plus de notifications. Mathieu retrouve la paix… et un autre rapport au monde.

Un documentaire de Laura delle Piane