Documentaire

Travailler mieux, plus vite, en étant plus heureux : telle est la promesse du «lean», nouveau mode de gestion de la production qui vise à rationnaliser au mieux les différentes tâches réalisées dans une entreprise. Cette méthode révolutionnaire, qui a vu le jour au Japon, a été transformée par les Américains qui l’utilisent dans les entreprises, les services publics, les administrations pour augmenter la productivité. Mais à quel prix ? Si aucun investissement n’est nécessaire, les salariés payent au prix fort cette nouvelle méthode qui les transforme en véritable machine. Jamais les taux de dépression, de burn out et de suicides en entreprise n’ont été aussi élevés. Réalisé par Loïc Tanant, montage de Erwan Pecher pour Spécial Investigation, Canal +