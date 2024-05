Podcast

Bon atterrissage sur la planète famille, le podcast qui fait rimer écologie et parentalité. Nous accueillons Laure Ducos, qui travaille pour Greenpeace. Elle est chargée de campagne agriculture et alimentation, et elle œuvre notamment au travail d’information en ce qui concerne la réduction de notre consommation de viande.

Avec elle, nous avons abordé la question de l’alimentation, et notamment celle de la consommation de produits d’origine animale. Peut-on (et devrions-nous) vraiment supprimer la viande de notre régime alimentaire ? Et de celui de nos enfants ? Nos réponses dans cet épisode.

Bonne écoute !