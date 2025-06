Documentaire

Rester jeune et belle à tout prix, Madonna, Demi Moore, Sharon Stone, les stars sont prêtes à dépenser une fortune pour la jeunesse éternelle. Des spas les plus luxueux aux cliniques privées où l’on se ferait changer le sang, les soins peuvent dépasser 25 000 euros par semaine. Pour rester au top il y a aussi les mystérieuses potions qu’on s’arrache à prix d’or: poudre de diamant, foetus de mouton etc. Enquête au pays du glamour et des secrets les plus tabous. Un documentaire de Véronique Siejak.